PAUL MCCARTNEY ESCRIBE LA ADAPTACIÓN MUSICAL DE «QUE BELLO ES VIVIR»!

Sorprendente, se anuncia que Paul McCartney está escribiendo el primer musical de su larga trayectoria, que va a ser una adaptación nada menos que de la famosisima «It’s a Wonderful Life» de Frank Capra, titulada en España, ¡Que Bello es Vivir!.

La relación de Paul con el cine viene de largo, de sus años beatle, como actor en «A Hard Day’s Night», «Help!», «Magical Mystery Tour» o «»Let It Be». En 1984, escribió y protagonizó la discutida «Give My Regards to Broad Street», pero nunca había escrito un musical hasta ahora. El ex beatle está colaborando con el dramaturgo Lee Hall («Billy Elliot», guionista de «Rocketman») así como con el productor del West End, Bill Kenwright. McCartney ha dicho que nunca había considerado escribir un musical, pero que después de conocer a Kenwright y Hall hace tres años, «pensé que esto podría ser interesante y divertido». Por su parte Hall ha alabado la capacidad del ex beatle: «el ingenio, la honestidad emocional y la brillantez melódica de McCartney aportan toda una nueva y profunda amplitud al clásico cuento».

La película de 1946 de Frank Capra cuenta la historia de George Bailey, un banquero de un pequeño pueblo al que se le tuercen de tal modo las cosas que piensa en suicidarse, cosa que impide su ángel de la guarda. Es una variación del «Cuento de Navidad» de Charles Dickens, sólo que aquí el protagonista no es Potter (Scrooge) sino Bailey, encarnado por un magistral James Stewart, que recibe el don de ver como hubiera sido la vida si él nunca hubiera existido. Los productores del musical han apuntado que esperan que el show se estrene a finales de 2020, sin concretar de momento una fecha y lugar exactos.

