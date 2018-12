Pinar Toprak será la directora de la banda sonora de ‘Capitain Marvel’

Capitain Marvel llegará a nuestros cines el año que viene, el día 8 de marzo, si, el día de la mujer, viene pisando muy fuerte ya que va a ser la gran apuesta de Marvel por mostrar su apoyo hacia la mujer y su lucha social, ya que intentará mostrar su empoderamiento e independencia; Capitain Marvel se convierte, así, en la primera superheroína de la franquicia en tener su propia película, así mismo es la primera que permitirá que otra mujer, Pinar Toprak, sea la encargada de dirigir la banda sonora.

Probablemente, si no estás muy metido en este mundillo, el nombre de la compositora no te suene mucho pero ha trabajado en películas bastante conocidas como Los asesinatos del río o The challenger, además de la aclamada serie Krypton (la precuela de la saga de Superman) y el juego de moda, Fortnite. Cabe destacar su colaboración en la banda sonora de la Liga de la Justicia que muchos recordarán con amargura, ya que dejó a un público bastante descontento con el film en general, si que es verdad, al César lo que es del césar, que la música que acompañaba el desarrollo del mismo si que fue más elogiada.

“¡Estoy tan emocionada de anunciar finalmente que haré la banda sonora de Captain Marvel! Es un honor increíble ser parte del Universo Marvel. Tantos pensamientos pasando por mi cabeza, y el principal es la gratitud. Tengo a tanta gente a la que agradecer por ayudarme en este viaje, pero primero y más importante, a mis increíbles agentes Laura Engel y Richard Jraft por creer en mí desde el primer día, y a Dave Jordan y a los directores Anna Boden y Ryan Felck por darme la oportunidad de mi vida”.

