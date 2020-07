PINTO “WAHIN” lanza su álbum debut “DEL 13 AL 1”

Hemos sido deslumbrados con lo que demostró como productor y compositor. Ahora el artista español ganador del Latin GRAMMY® Pinto “Wahin” toma su turno en el reflector con Del 13 Al 1, su álbum debut como intérprete. Este álbum está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales de música.

El título tiene dos significados, el que 13 fuera el número de su playera durante los 20 años de carrera como portero de los más destacados clubes españoles de fútbol, así como en referencia al número de canciones contenidas en su álbum. Destacándose con temas de corte urbano, Del 13 Al 1 es la culminación de la visión artística y comprensiva de Pinto “Wahin”. No solo se trata de un cantante y rapero cautivador, también participa como coautor en cada canción, y funge como productor en 11 de los temas. Por si fuera poco, toca instrumentos en siete de las canciones. Todos los temas a excepción de “24 Horas” fueron grabados en sus propios estudios en la ciudad costera de Cádiz, España.

Seis de las canciones en este álbum fueron éxitos lanzados como sencillos, incluyendo “24 Horas” con el boyband multinacional CNCO, “Salta La Comba” con la diva argentina Lali, “El Mosquito”, “Te Contagiaste”, “Pajarraco” y su más reciente éxito “Mueve El Conejito” con el cantante venezolano Oscarcito. Además, sus seguidores disfrutarán de sus canciones inéditas. En compañía de la joven estrella, el español Abraham Mateo, su tema “En El Descuento” combina la suavidad del estilo romántico de Abraham con el ritmo de reggaeton de antaño.

En “Qué Rico,” Pinto “Wahin” se une con el cinco veces ganador del Latin GRAMMY®, Fonseca, cuyo apasionado vallenato colombiano le da estilo a este mágico dueto. Creativo y dispuesto a tomar riesgos, experimentó con ritmos urbanos sincopados, en canciones como “No Me Dañe El Weekend”, producida por Maffio (Natti Natasha, Nicky Jam, Gente de Zona), y “Titular”. Mientras tanto, los fans de la música trap disfrutarán el sonido y actitud de “Que Me Quemen Vivo”.

Le rinde tributo a su carrera deportiva en “Querida Pelota”, comparando el balón con un ser querido: “Siempre quise atraparte, con mis dedos rodearte…cerca de mi corazón”. Esta canción es producida por Rudeboyz (Maluma, Reykon) y Golden Mindz. Atrayendo a los entusiastas del fitness, el nuevo tema “Ignición” sigue los pasos de poderosos temas como “Salta La Comba” y “Pajarraco” para mantenernos en movimiento. Con más de 28 millones de views en su canal de YouTube, Pinto “Wahin” cuenta con seguidores motivados a disfrutar su hipnótico nuevo álbum y todas sus facetas innovadoras. Del 13 Al 1 es un impresionante debut para un altamente respetado talento que está listo para ganar nuevos fans en Estados Unidos, América Latina y España.

“DEL 13 AL 1” :

1. 24 Horas (junto a CNCO)

2. Salta La Comba (junto a Lali)

3. Te Contagiaste

4. El Mosquito

5. En El Descuento (junto a Abraham Mateo)

6. Qué Rico (junto a Fonseca)

7. No Me Dañe El Weekend

8. Ignición

9. Mueve El Conejito (junto a Oscarcito)

10. Pajarraco

11. Que Me Quemen Vivo

12. Querida Pelota

13. Titular