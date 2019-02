Piso 21 ya tiene nuevo integrante

View this post on Instagram

Como muchos de ustedes ya saben hoy comenzamos una nueva etapa en la carrera de Piso 21, a nuestro hermanito @llane le mandamos todas las bendiciones del mundo en su carrera sabiendo que siempre contará con nosotros incondicionalmente, te queremos mucho; por otra parte queremos presentar a nuestro nuevo integrante y darle la bienvenida a @lorduy una persona que nos ha acompañado por muchos años como amigo, compositor y artista, una persona talentosa que llega a aportar lo mejor de sí para que esta familia crezca cada vez más. Solo nos queda por decir que este camino de la música para todos apenas está comenzando y lo que viene será cada vez más grande, que comience este 2019 lleno de bendiciones y pronto anunciaremos la gira para vernos en cada país!! Gracias a todos nuestros fans, seguidores y amigos por apoyar este nuevo paso en nuestra carrera, contamos con ustedes! PISO21 👱🏻‍♂️👱🏻‍♂️👱🏽‍♂️👱🏿‍♂️