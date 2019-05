Pitbull: «Sin la música estaría muerto o en la cárcel»

El éxito de Pitbull en la música le permitió escapar de una vida de crimen, aunque sostiene que fueron esas duras experiencias de su juventud las que inyecta en sus letras. Cantante, productor musical y ahora actor, Armando Christian Péreztiene 38 años y una carrera consagrada: 12 álbumes, colaboraciones con otras grandes estrellas, un Grammy latino y otro anglófono, el tema del Mundial de fútbol de 2014.

«La música, gracias a Dios y gracias al público, viene siendo un escape para mi», de lo contrario, estaría «involucrado en otras cosas», dijo el reguetonero, sin querer entrar en detalles de su pasado, aunque ya ha dicho antes que a los 17 años fue traficante de drogas en su natal Miami.

«Te puedo decir dos cosas que te pasan en ese mundo: muerto o la cárcel, bien fácil».

La puerta de escape estaba en el hip-hop, en el rap que cantaba inspirado en aquella vida.

«Cuando yo estaba en la calle e involucrado en muchas cosas, rapeábamos, creábamos una meta para nosotros salir de todo eso», indicó. En «la música ahora la gente habla de cosas que nunca vivió, con las que nunca han estado involucrados y es una fantasía», criticó Mr. 305 sin dar nombres. «Y cuando uno no vive su música, no están por aquí por mucho tiempo».

En una de sus primeras canciones, «Give Everything», Pitbull dice que llevó su «vida de negativo a positivo». «Quiero que todos los sepan y esta noche, disfrutemos la vida». no podemos de dejar de hablar el gran exito rotundo de la colaboración con Jennifer Lopez con esa versión tan discotequera que se hizo de la famosa Lambada con el titulo de On The Floor, y donde te lo vamos a recordar aquí.

