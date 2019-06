PLATÓN, VISITAN LOS ESTUDIOS DE MASTER FM

El grupo PLATÓN, formado por Michel y Chuss, consiguió colocar su álbum “Perdiendo la inocencia” entre los discos más vendidos de nuestro país, siendo doble disco de platino, al igual que en otros muchos países de Latinoamérica. Ahora, 16 años después de la publicación de su último álbum y 25 años después de aquellos primeros éxitos, regresa con un nuevo single que seguro nos recordará a todos aquellos éxitos que forman parte de la banda sonora de muchas adolescentes de la época. El nuevo single lleva por título “Una vez más” y, a partir de hoy, 7 de junio, está disponible en plataformas digitales junto con un videoclip que no dejará indiferente a nadie. Con cinco álbumes entre 1992 y 2003, dejando para el recuerdo temas como «Mía», «Mira que has hecho de mi vida», «Siempre me acuerdo de ti» o «Locura sin partitura», éxitos que les permitieron sonar en las cadenas musicales más importantes de nuestro país y estar presentes en los programas de televisión más míticos de la década, vuelven a la carga, seguro que esta vuelta, tendrá repercusión de nuevo en el panorama musical, y este es el videoclip presentación de la famosa vuelta del dúo, donde se ve al empezar, que es un cambio radical de look y donde este viernes 14 de Junio, estarán en los estudios de MASTER FM, presentandonos este nuevo single «Una Vez Más» con el que vuelven al panorama músical, seguro que volverán a conquistarnos, como dice este tema «Una Vez Más», no te puedes perder la entrevista, por que seguro que nos contarán alguna cosita más.

