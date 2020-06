PLAY-N-SKILLZ junto DADDY YANKEE y ZION & LENNOX estrenan nuevo sencillo “BÉSAME”

Los súper productores y artistas multi-galardonados, Play-N-Skillz, se unen a los emblemáticos artistas Daddy Yankee y Zion & Lennox para dar vida a su nuevo sencillo, “Bésame”. La canción combina a la perfección el genio creativo que Play-N-Skillz aporta a todas sus canciones con la tonalidad reconocible de Zion & Lennox y el flow único de Daddy Yankee. “Bésame” está ya disponible en todas las plataformas digitales.

“En esta canción renovamos la fórmula que usamos en otras canciones, comenzando por canciones populares para darles un toque urbano y hacer que suenen completamente nuevas e irreconocibles”. – Play-N-Skillz.

“Bésame“, producido por Play-N-Skillz y coproducido por Scott Summers, presenta ritmos tropicales perfectos y letras jocosas ideales para el verano. El video colorido y enérgico fue dirigido por Daniel Durán en Miami, FL, y vemos a Zion & Lennox y Daddy Yankee disfrutando de una fiesta incomparable en Miami Beach mientras Play-N-Skillz marcan el ritmo y el tono con “Bésame”. La combinación y colaboración de artistas tan reconocidos y talentosos a nivel mundial en el tema empuja los límites de lo que deberían ser los himnos de verano, garantizando otro éxito internacional para los dos hermanos texanos.

“Bésame“, fue compuesta por Play-N-Skillz, Daddy Yankee, Zion & Lennox, Reggi El Auténtico, David Alberto Macías, William Eduardo “Will” Yanez, Steve Miller, Eddie Curtis y Ahmet Ertegun. Seguirá el éxito de temas anteriores, como: “Cuidado“, con Yandel y Messiah; “Azukita“, junto a Steve Aoki, Elvis Crespo y Daddy Yankee; “Con Calma“, con Daddy Yankee (que alcanzó el número uno en 33 países); “Llegaste tú” de CNCO con Prince Royce; y “Muévelo“, donde reunieron a Daddy Yankee junto Nicky Jam, también conocido como ‘Los Cangris’, cuyo video superó más de 131 millones de vistas.

Los hermanos nacidos en Dallas, Juan “Play” y Oscar “Skillz” Salinas, han experimentado un ascenso meteórico a la cima con su flujo contínuo de música que ha demostrado su inmensa versatilidad musical, creatividad que supera los límites y su capacidad de colaborar con los mejores talentos de varios géneros de música y orígenes étnicos. Sus habilidades y talentos los han solidificado como verdaderos artistas de su oficio, creadores exitosos que activamente están avanzando múltiples géneros.

Desde que comenzó su carrera a principios de la década de 2000, Play-N-Skillz han ganado múltiples premios y han trabajado con grandes nombres de la música, desde Lil Wayne hasta 50 Cent, desde David Guetta hasta Daddy Yankee, revolucionando lo que todos cantamos, bailamos y escuchamos. No solo han dejado su huella en los mundos del Hip-Hop, EDM y la música latina, sino que también están empujando los límites del K-Pop con su canción “Give me More“, que junto al grupo coreano VAV y a De La Ghetto.