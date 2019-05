POLÉMICA CON EL NUEVO VIDEOCLIP DE AITANA

La cantante lanzará su nuevo tema «Nada sale mal» mañana, pero la polémica ha nublado la ilusión de la artista. Aitana ha tenido que dar la cara ante la denuncia de una bailarina que iba a participar en la grabación de su nuevo videoclip. La bailarina profesional Paula Gallardo ha criticado duramente las condiciones en las que van a trabajar las encargadas de la danza en este proyecto. La joven se interesó por participar, pero al descubrir cómo se iba a desarrollar todo decidió no solo rechazarlo, sino denunciarlo públicamente a través de su Instagram, ya que cada bailarina cobraría tan solo 280€ por varios días de trabajo.

Ante ese mensaje, Aitana respondió casi de inmediato: «Hola Paula, te escribo directamente yo. Yo no estaba enterada de nada de esto ni de que la productora os ponía estas condiciones. Desde que ayer me enteré me he puesto manos a la obra porque merecéis ser respetadas por el increíble trabajo que hacéis y tenéis que cobrar dignamente. Es un tema que desde ayer estoy luchando de primera mano y no voy a permitir que ocurra. Que hagas esto público me parece lo más respetable porque no deberían de proponeros cosas así. Pero yo te digo de primera mano que en un videoclip mío, eso no ocurrirá», afirmaba la artista.

¡Cómo nos gusta que una artista saque su lado más humano, amable y lógico! Nuestra enhorabuena a Aitana por este gesto.

