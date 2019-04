Poppy: la estrella del pop más extravagante de nuestra época.

“Soy Poppy” repite una y otra vez, durante diez minutos seguidos, sin dejar de mirar a cámara. Con este vídeo empezó la peculiar carrera musical de la artista más extraña de youtube. Ella es, por si aún no te has enterado, Poppy.



De Poppy destaca todo: su forma de hablar, suave y carente de sentimientos; su estética, que pasea entre lo kawaii y lo lolita y se presenta casi exclusivamente en colores pastel; su pasado (o más bien, su ausencia de pasado, ya que no se sabe mucho de la vida personal de la artista antes de su salto a youtube); sus extrañas puestas en escena (actúa con un maniquí llamado Charlotte, que hace las veces de DJ; rodeada por hombres que bailan crípticos bailes en medias y peluca); y, sobretodo, sus videos.



En su canal podemos encontrar de todo. Poppy susurrando la letra de Havanna, de Camila cabello. Poppy lee la biblia durante 40 minutos, sin parar ni hacer comentarios. Poppy echa líquido negro pastoso por la boca. Poppy promociona Doritos y Monster repitiendo una y otra vez su nombre.Todo lo que hace está en esa zona entre lo ridículo y lo aterrador. Buscarle el sentido es un esfuerzo inútil, y no son pocos los que se han dejado llevar por el extraño encanto de la artista.







Con dos millones y medio de seguidores, Poppy ya da giras por todo el mundo. Su último disco, ‘Am i A Girl?’, salió a finales del año pasado, y en él se agrupan canciones que se pasean entre varios géneros, pero que tienen siempre un elemento en común: sus letras simples, extrañas y crípticas. Son sin embargo divertidas y pegadizas. Si no te cautivó con su extraña personalidad, lo hará su versátil talento musical.

El primer single que os vamos a presenter se llama, como no podía ser de otra forma, ‘I’m Poppy’.



Si te va el estilo reagge, Poppy también tiene algo para ti. Este es su primer single, Lowlife, y en el videoclip satanás hace un simpático cameo.



En su último disco se ha aventurado a probar el metal, siempre con su habitual toque. De ahí surge X, todo un experimento que no te va a decepcionar.



Y si lo que te va es el pop puro y duro que le da nombre a la artista, Bleach Blonde Baby está hecha para ti.



Si te ha gustado Poppy, está a tiempo de formar parte de su peculiar fanbase. Y es que, más que un club de fans, los seguidores de Poppy tienen más en común con una secta que con otra cosa. Tiene una página web exclusiva, poppy.church , en la que sus fans le juran fidelidad, y hasta tiene su propia biblia publicada. Sus conciertos son toda una experiencia comunitaria y sensorial, con claras reminiscencias a los rallies de los gurús sectarios. Esto se hace, por supuesto, desde el humor y la ironía.

Esto es solo la punta del iceberg. Con comics, su propia serie y hasta una película en camino, el mundo Poppy es un experiencia que merece la pena vivir.



