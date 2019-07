Post Malone nuevo videoclip: historia de amor,navajazos y muertos como zombies

Post Malone presentó este viernes pasado Goodbyes, un nuevo single en colaboración con Young Thug, que cuenta además con un videoclip de lo más impactante y cinematográfico que no deja indeferente a nadie. En consonancia con la letra del tema, el vídeo dirigido por Colin Tilley relata una historia de amor, aunque llevada a una trama que empieza con una pelea a navajazos de Post Malone con el líder de una banda de moteros.

Aparentemente, ambos se baten en duelo por el amor de una mujer, interpretada por Kathryn Newton -conocida por ejemplo por su papel en Big little lies-. Pero la pelea dura poco, pues Post Malone recibe varias puñaladas y muere.

Sin embargo, resucita por amor convertido en zombie para sorpresa y pavor de todos los que se cruzan en su camino. Así, llega hasta un bar donde está su amor con los moteros mientras en el escenario actúa Young Thug.

Pero este tipo de videoclip, es mejor verlo y luego opinar, bien podria ser una video como para representar una serie como podria ser «The Walking Dead» como ya te hemos contado, no deja indifente a nadie.

