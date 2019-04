¿Qué artistas están en la ‘lista prohibida’ del gobierno de Singapur?

Aunque Singapur lleva años ejerciendo un severo control sobre sus medios de comunicación, la polémica ha saltado ahora a las redes por su banneo al grupo de death metal Watain Live por ‘denigrar a la religiones y promover la violencia’. Tras el escándalo, ha salido a la luz la lista de canciones prohibidas en el país, que esconde nombres de lo más conocidos.

Sin ir más lejos, ‘Judas‘, de Lady Gaga o ‘God is a Woman‘ de Ariana Grande están bien presentes por “faltarle al respeto” a la religión católica. Ambas artistas han dado conciertos de éxito en el país, así que su incorporación en la lista es, cuanto menos, sorprendente.



Por motivos distintos entra en la trágica lista Katy Perry con el single que la lanzó a la fama, ‘I Kiss A Girl’, por hablar de un beso homosexual.



Y, aunque salieron de ella en 1993, cabe mencionar que la infame lista incluyó en su momento a Los Beatles con su ‘Yellow Submarine’ ‘With A Little Help From My Friends’ y ‘Lucy in the Sky With Diamonds’. Aunque en algunos casos esté justificado, resulta cuanto menos sorprendente saber que los grades clásicos no están exentos de la opresión del gubernamental.



Me gusta: Me gusta Cargando...