¿Qué es de las ex integrantes de Fifth Harmony? Esta es la dirección que parecen tomar sus carreras individuales

Recopilamos en qué se encuentran actualmente cada una de las ex integrantes de la girlband Fifth Harmony.

Fue hace casi un año cuando Fifth Harmony (ya sin Camila Cabello) publicaba en su canal oficial de YouTube su despedida indirecta con la canción a medio tiempo Don’t say you love me, en el que decían adiós pero dejaban tras ellas la puerta abierta. La situación quedó así y ninguna de las partes dio explicaciones oficiales sobre lo que pasaría a partir de ese momento con la girlband.

Pero lo cierto es que, no mucho tiempo después, cada una de ellas adelantaba sus proyectos individuales. Aquí recopilamos en qué punto se encuentra cada una con su propia música.

Camila Cabello

La cantante cubana fue la primera en abandonar la banda en diciembre de 2016 y en seguida se puso en marcha con su trabajo individual. Así fue que en 2017 publicaba su primer disco como solista bajo el título de Camila. Es cierto que en ningún momento hemos perdido pista de la joven artista, ya que su éxito Havana no ha dejado de sonar en las radios de todo el mundo.

Aunque también suenan otros temas de este primer álbum como Never be the same o su último single Consequences. La última vez que la hemos podido ver a ha sido en esta pasada gala de los Grammy, en la que se encargó de hacer el número de apertura junto a Ricky Martin y J Balvin con su canción Havana.

Actualmente, Camila ha confirmado estar trabajando en su segundo álbum de estudio, que esperemos salga a la venta en este 2019.

Dinah Jane

Dinah, al igual que las 4 componentes restantes, ha comenzado a trabajar en solitario una vez terminó su carrera dentro de Fifth Harmony.

Por el momento, la cantante californiana solo ha publicado una canción en solitario llamada Bottled Up, junto a Ty Dolla $ign y E. Bassy, dentro de un estilo que no sorprende por parte de la artista, con ritmos fuertes e influencias del reggae en la que encontramos a una Dinah Jane más real que nunca.

Ally Brooke

Ante de terminar con la girlband, Ally colaboró en el verano de 2107 con DJ Lost Kings y el rapero ASAP Ferg en una canción llamada Look At Us Now, que entró con bastante fuerza en la lista Hot Dance/Electronic de Billboard.

Su último trabajo y vídeo fue estrenado solamente hace dos semanas, un tema muy sugerente llamado Low Key de la mano de Tyga. Por el momento, ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones y podemos dibujar que su carrera se centrará en un estilo más dance que la del resto.

Normani

Su primer éxito no tardó en llegar, fue en febrero de 2018 con la canción Love Lies junto a Khalid para la banda sonora original de la película Love, Simon. Aunque en solitario ya ha lanzado varios temas que siguen una línea muy coherente con lo que Normani siempre ha declarado gustarle: el R&B.

Son 3 las canciones que ha lanzado como propias, 2 de ellas con la colaboración del productor Calvin Harris: Check List y Slow Down; la tercera, junto al cantante de R&B 6lack, llamada Waves. Además, esta semana se ha publicado el vídeo de su última colaboración con Sam Smith, Dancing With A Stranger.

No cabe duda que Normani se está creando su propio hueco dentro de la música soul, urbana y R&B.

Lauren Jauregui

Desde 2016 y antes de terminar su carrera con Fifth Harmony, la cantante también cubana lanzaba una colaboración con Marian Hill llamada Back To Me. Tras salir de la girlband, su primera canción propia fue con la colaboración del productor Steve Aoki llamada All Night.

Aunque su carrera a partir de finales del año pasado parece tomar otro rumbo diferente y alejado de la música dance de Aoki. En octubre de 2017 publicó su canción Expectations, acompañado de un vídeo en el que vemos a una Lauren de lo más poderosa. En este 2019 también ha tenido tiempo para sacar su nuevo tema More Than That, que luce y suena así:

Me gusta: Me gusta Cargando...