¿Qué está pasando con Michael Jackson?

Sus canciones han dejado de sonar en emisoras canadienses y neozelandesas. Hay manifestaciones organizadas a nivel mundial. Sus familiares aparecen consistentemente en televisión. Todo a causa de ‘Leaving Neverland’, el documental de la HBO que expone los supuestos abusos sexuales a los que fueron sometidos dos niños a manos de Michael Jackson.

El documental dura 4 horas, y será emitido el 6 y el 7 de marzo en la televisión.

Se centra en las acusaciones hechas por Wade Robson y James Safechuck, que con 5 y 10 años de edad fueron parte del círculo cercano de niños que el cantante reunía en su mansión Neverland, que contaba con parque temático, zoo y hasta un tren que recorría el recinto. Allí es donde tenían lugar los supuestos abusos sexuales, que según los protagonistas incluían tocamientos, poses y masturbación. Afirmaron que hasta les hacían practicar el vestirse a toda velocidad por si se diera el caso de que alguien entrara en la sala. “Si descubren esto que hacemos, nos llevarán a la cárcel para siempre a los dos”, afirman que les decía el cantante. Ambos entrevistados presentaron denuncias contra Jackson tras su muerte, pero estas fueron rechazadas por un juez en 2017, declarando que los herederos de Michael no pueden ser considerados culpables de las acciones de este en vida.

La familia de Jackson ha denunciado a la HBO por 100 millones de dólares por daños y prejuicios, alegando que todo lo que predica el documental son mentiras que nadie se ha molestado en verificar y que en ningún momento del rodaje se contactó a familia o herederos para que pudieran desmentir los hechos. “Quiero que entiendan que este documental no está diciendo la verdad. No hay ninguna prueba que corrobore su historia.” declaró Marlon Jackson, hermano del cantante y miembro de los Jackson Five. El sobrino del artista afirmó que su tío era cariñoso e inocente por naturaleza, y que gestos como enviar cartas a sus fans o disfrutar de jugar con niños están siendo usados en su contra.

Las consecuencias de Leaving Neverland ya son patentes en todo el mundo. Radios de todo el mundo han decidido dejar de poner las canciones de Jackson por “motivos éticos”. Sony ,previo a la emisión de este documental, pagó a los herederos 250 millones de dólares por los derechos de distribución de imagen del cantante durante seis años. Ahora puede enfrentarse a pérdidas millonarias.

Por su parte, la BBC ha anunciado su propio documental sobre Jackson. Saldrá a final de año y ya tiene titulo: ‘Michael Jackson: The Rise And Fall’ (Michael Jackson: El ascenso y la caída). Estará centrado en la vida del cantante en vez de dedicarse en exclusiva a alegaciones de abuso sexual, al contrario que su predecesor.

La segunda parte del documental se emite esta noche en las televisiones de todo el mundo. El tráiler del documental ya adelantaba la que será la secuencia de créditos, que ha enfurecido a los seguidores y defensores del cantante. Robson, uno de los protagonistas, quema las piezas de memorabilia que le regaló el cantante durante su infancia, entre ellas un guante de lentejuelas blanco y una chaqueta a juego, reminiscente de la llevada por Jackson. Esta era la chaqueta con la que actúo de niño con el rey del pop.

Tras este documental, no sabemos qué será lo que arda hasta desaparecer en cenizas: si la imagen que tenemos de Michael Jackson o las acusaciones de los que protagonizan. Tenemos la certeza, sin embargo, que el legado de este icono de la música no volverá a ser el mismo.

