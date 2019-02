Queen y Adam Lambert actuarán en la gala de los Oscars

Se ha confirmado que, tanto la banda británica Queen, como Adam Lambert, actuarán en la gala de los Oscars 2019, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de febrero.

Lambert compartió la noticia en Twitter, anunciando que él, junto a la mítica banda Queen, protagonizarán un espectáculo en la ceremonia de premios de la Academia. Esta presencia resulta lógica ya que, el biopic de Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, ha sido nominada al Oscar en 5 categorías diferentes, incluyendo además, la de mejor película.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ

— The Academy (@TheAcademy) February 18, 2019