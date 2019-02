¿QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE LOS BRITS 2019?

Entre los ganadores de los Brits 2019 el éxito global fue para Ed Sheeran.

La ceremonia de los premios Brits Awards 2019 tuvo lugar este miércoles 20 de febrero en el O2 Arena de Londres. Esta entrega de premios nos ha dado muy buenos momentos desde el principio gracias al cómico Hugh Jackman, que protagonizó un número de El gran showman. El comediante Jack Whitehall fue el que estuvo a cargo de la conducción de toda la gala.

Los premiados se llevaron el mayor protagonismo de la gala. La joven revelación Dua Lipa, el grupo The 1975 y el cantante George Ezra fueron algunos de los principales artistas que se llevaron el premio británico.

El galardón al Mejor Álbum del Año, el premio más esperado, se lo llevó la agrupación The 1975, con “A brief inquiry into online relationships”, quien venció a las cantantes Florence And The Machine, Anne-Marie y Jorja Smith y el cantautor George Ezra. Además, el grupo se llevo el premio a Mejor Grupo.

Otro artista que se llevo dos premios fue Calvin Harris, que se llevo el premio a Mejor Productor y el de Mejor Single junto a Dua Lipa por “One Kiss”.

Little Mix también acabaron la noche con premio, en su caso, el de Mejor Vídeo por “Woman like me” en el que, poco habitual en ellas, casi todo el tiempo salen como grupo y sin escenas individuales.

En cuanto al premio Artista Revelación, el elegido este 2019 ha sido Tom Walker.

En cuanto a las estrellas internacionales: Ariana Grande, Drake y The Carters fueron los que se llevaron los premios Mejor Artista Femenina Internacional, Mejor Artista Masculino Internacional y Mejor Banda Internacional, respectivamente.

Beyonce y Jay Z protagonizaron uno de los momentos de la noche con su discurso televisado en el que se veía de fondo un cuadro con la imagen de Meghan Markle.

Ed Sheeran fue galardonado con el premio al Éxito Global y P!nk fue elegida la Artista Leyenda de este año.

Conoce la lista completa de ganadores a los Brit Awards 2019:

1. Mejor artista británico masculino

George Ezra

2. Mejor artista británica femenina

Jorja Smith

3. Mejor single británico

Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

4. Artista británico revelación

Tom Walker

5. Mejor video británico del año

Little Mix- Woman Like me

6. Mejor grupo británico

The 1975

7. Álbum británico del año

The 1975- A Brief Inquiry Into Online Relationships

8. Mejor artista femenino internacional

Ariana Grande

9. Mejor artista masculino internacional

Drake

10. Mejor grupo internacional

The Carters

11. Premio Critics’ Choice:

Sam Fender

12. Mejor productor del año

Calvin Harris

13. Éxito global

Ed Sheeran

14. Leyenda

Pink

También hay que destacar las grandes actuaciones que nos dejaron esta gala de premios de Little Mix, Jorja Smith, Calvin Harris, The 1975 y P!nk, entre otros. ¡Os dejamos aquí los vídeos para que podáis disfrutar de las actuaciones!

