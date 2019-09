R.E.M. celebran los 25 años de ‘Monster’ con una jugosa reedición

Oficialmente separados desde 2011, R.E.M. anuncian el lanzamiento para el 1 de noviembre de la reedición 25 aniversario de su noveno álbum, ‘Monster’, lanzado originalmente en 1994.

Remasterizada por Greg Calbi en Sterling Sound, esta nueva edición estará disponible en digital y en diferentes formatos físicos, destacando una caja deluxe con cinco CDs -con el álbum remezclado, maquetas y un directo- y un Blu-Ray -que añade una película sobre la gira del grupo en 1995 y videoclips-.

No faltará un libro con declaraciones de los músicos, así como tampoco la reedición en vinilo de 180 gramos o en 2 CDs. Los fans pueden conocer todos los detalles y reservar su copia en la web del grupo.

We’re thrilled to announce #Monster25 will be out on November 1! For full details, read the press release at https://t.co/2clSYkQmhZ.

Stream the advance single “What’s the Frequency, Kenneth? (Remixed)” and pre-order your copy—> https://t.co/BdC5pNipbE pic.twitter.com/OFjYqXRMRJ

— R.E.M. HQ (@remhq) September 4, 2019