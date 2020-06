R3HAB & TIMMY TRUMPET lanzan el nuevo himno de las pistas de baile

R3HAB se une a Timmy Trumpet en el nuevo pelotazo de clubs “911”. En el nuevo lanzamiento R3HAB cambia de marcha, regresando al sonido de comienzo de fiesta con uno de los DJs más locos del planeta. En su primera colaboración la voz súper pegadiza de la canción hace de vanguardia de la melodía cinemática y del hipnótico estribillo. Listo para encender las pistas de baile con sus grave percusión uptempo, “911” es un explosivo himno tanto para festivales como para raves caseras que se publica tras el anteriores singles de R3HAB, “Good Example” con Andy Grammer y “Diamonds” de Timmy Trumpet

En los últimos 8 años al artista Danés/Marroquí Fadil El Ghoul – conocido como R3HAB – se ha consolidado como un líder de primer línea de la electrónica moderna. Su talento ha sido considerado “el futuro del oficio” por Forbes o Billboard, actuando en los mejores clubs y festivales del mundo, y todo ellos sin el respaldo de un gran sello discográfico. En 2017, R3HAB editó su álbum de debut “Trouble” de forma independiente con su sello CYB3RPVNK, que cuenta con más de medio billón de streams globales y situó a R3HAB entre los pesos pesados de la electrónica. Ha sido # 14 de la lista Top 100 de la revista DJ Mag en 2019, copando las listas con temas como “Lullaby” y “Hold On Tight,” mientras que su segundo álbum “The Wave,” más complejo que el anterior, con capas emocionales y experimentales, supera los 250 millones de streams solo en Spotify. En 2019 “All Around The World” de R3HAB con A Touch of Class se convirtió con rapidez en su disco más vendedor con 200M de streams en todas las plataformas, siendo disco de oro y platino en 8 países, seguido por “Flames,” una colaboración de R3HAB con ZAYN.

El DJ, productor e instrumentista, Timmy Trumpet es sin duda uno de los interpretes más explosivos de la música electrónica, #13 del ranking Top 100 de la revista DJ Mag. Su carrera cuenta con un extenso curriculum que abarca 20 años desde sus comienzos como músico jazz. Como compositor y productor, Timmy Trumpet se niega al encasillamiento y edita música de todos los gustos y diferentes géneros. Como artista discográfico de ventas multi-platino, Timmy se la labrado un camino hacia la cumbre de la industria. Su éxito “Freaks” cuenta con medio billón de streams, 7 veces platino en Australia, y dominando las listas de 10 países. Su primera actuación en el escenario principal de Tomorrowland en 2017 es el set con más streams del canal de YouTube.