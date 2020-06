R3HAB, TINI & Reik lanzan “Bésame (I Need You)

R3HAB, TINI y los chicos de Reik han hecho equipo para llevar música nueva a nuestros oídos. El tema llega después de que el dj estrenara “Be Okay“, la argentina su canción con Ovy On The Drums, “Ya No Me Llames” y los mexicanos su tema con Aitana, “Enemigos“.

La colaboración lleva el nombre de “Bésame (I Need You)” y se estrenó el 4 de junio del 2020 a cargo del sello discográfico Hollywood Records. El video musical fue dirigido por Diego Peskins y se estrenó el mismo día que la canción en el canal oficial de YouTube de TINI.