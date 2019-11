R3HAB & ZAYN “Flames” ft. Jungleboi estrenan el video Lírico

R3HAB y ZAYN han hecho equipo para llevar música nueva a nuestros oídos. El tema llega después de que el dj compartiera “All Come Back To You” y el ex One Direction su canción con Shaed “Trampoline” y “A Whole New World” al lado de Zhavia Ward para el soundtrack de la película Aladdin.

El nombre de la colaboración es “Flames“, y suma la colaboración de Jungleboi, la canción se estrenó el 15 de noviembre del 2019 bajo licencia del sello discográfico CYB3RPVNK.

Ese mismo día también compartieron el video lírico de la canción en el canal de YouTube de ZAYN.

