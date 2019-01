Rami Malek, galardonado con el premio SAG

El éxito de la película “Bohemian Rhapsody” no cesa todavía, y la obra sigue cosechando premios y nominaciones. Esta vez, la Academia de Cine de Estados Unidos, ha nominado al biopic en cinco categorías diferentes. Destacando la nominación a Mejor Película, así como a Mejor Actor, el filme ha conseguido colarse también en las categorías de Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido. A pesar de que no sabemos con certeza si conseguirá hacerse con alguna estatuilla, sí sabemos que Rami Malek, protagonista de la cinta, ha recibido el premio a Mejor Actor, según el Sindicato de Actores de los Estados Unidos, que llevaba a cabo su 25ª edición.

Desde que “Bohemian Rhapsody”, el título que recibe su nombre de una de las composiciones más célebres de Freddie Mercury y de Queen, fuera estrenada, ha ido cosechando récords y premios, entre los que se encuentran los siguientes:

La canción ya es la más escuchada del siglo XX.

La película ha ganado dos globos de oro (Rami Malek como Mejor Actor y en la categoría de mejor película) y es una de las claras favoritas en las quinielas para los Óscar .

(Rami Malek como Mejor Actor y en la categoría de mejor película) y es . Además, es también la película más taquillera en España de este año 2018, con casi 4 millones de espectadores.

de este año 2018, con casi La banda sonora, que se ha convertido en uno de los discos más vendidos desde que la película se haya estrenado, ha conseguido convertirse en Disco de Oro.

Aquí el tracklist de la BSO:

1. 20th Century Fox Fanfare

2. Somebody To Love

3. Doing All Right… Revisited (Performed by Smile)

4. Keep Yourself Alive (Live At The Rainbow)

5. Killer Queen

6. Fat Bottomed Girls (Live In Paris)

7. Bohemian Rhapsody

8. Now I´m Here (Live At Hammersmith Odeon)

9. Crazy Little Thing Called Love

10. Love Of My Life (Rock In Rio)

11. We Will Rock You (Movie Mix)

12. Another One Bites The Dust

13. I Want To Break Free

14. Under Pressure (Performed by Queen & David Bowie)

15. Who Wants To Live Forever

16. Bohemian Rhapsody (Live AID)

17. Radio Ga Ga (Live AID)

18. Ay-Oh (Live AID)

19. Hammer To Fall (Live AID)

20. We Are The Champions (Live AID)

21. Don´t Stop Me Now… Revisited

22. The Show Must Go On

