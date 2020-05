Rasel nos presenta sus nuevos proyectos

Rasel, lo ha vuelto a hacer. El cantante español, cuenta con un amplio repertorio de canciones en las que mezcla rap, reggae, hip hop, R&B y reggaetón. Rasel ha tenido muy presente la música muy presente porque él proviene de una familia de músicos.

Su padre le enseñó a tocar la batería, y a la vez, decidió junto a su hermana también cantante, La Dama, a crear su propio grupo, componiendo sus primeros temas, y empezar sus andaduras por los escenarios a los quince años. El estilo de Rasel es peculiar y por sus temas se aprecia que es una persona con un gran oído musical ya que fusiona con un resultado de estilos muy diferentes como el rap, rock, flamenco, pop ochentero y reggae.

Canciones como ‘Estás to buena’, junto a Henry Méndez, ‘Me pones tierno’ con Carlos Baute, ‘Candela’ junto a Nyno Vargas, y ‘Gitana’, que ha sido la última que ha sacado, junto a Sergio Contreras y Demarco Flamenco, se han convertido en grandes éxitos. Ahora Rasel se encontraba preparando su ‘Gitana Tour 2020’, que pasaba por distintas ciudades de nuestro país, pero consecuencia de lo que se esta viviendo en el país, habrá que esperar, pero todo esto no lo contara el propio Rasel mañana lunes 11 estará en MASTER FM a las 11:30h y seguro que nos contara muchas mas cosas, pero vamos a disfrutar de uno de sus últimos éxitos, y no viene solo, este es el Videoclip oficial de la canción de Rasel “Gitana” en colaboración con @sergiocontrerastv y @Demarco Flamenco, donde ellos estarán esta semana también con nosotros.