Recordamos las mejores canciones de los distintos Mundiales de Fútbol

Hoy comienza el Mundial de Rusia y, por ello, vamos a aprovechar para hacer un repaso de las canciones que han acompañado a las selecciones en algunos de los campeonatos del mundo más importantes.

Vamos a comenzar en 1982, año en el que España acogió la celebración de la competición más grande del mundo. En este año fue la inconfundible voz de Plácido Domingo la encargada de poner voz al Mundial de España. La canción, titulada El Mundial, es una tonadilla folclórica con cierto tono de pasodoble ochentero. En su letra encontramos versos como “Por fin todo queda en silencio, ya salen los grandes equipos, el amor de mil gritos al viento, con miras a los favoritos. De pie todos oyen los himnos, los rostros crispados de gloria, nerviosos los elegidos, están soñando la victoria”. Sin embargo, en lo que respecta a la Selección Española de Fútbol, digamos que no cumplió con las expectativas, pues la selección nacional cayó en la segunda ronda con tan solo una victoria. Pero el Mundial de Naranjito fue todo un éxito y una fiesta en España.

Nos remontamos al año 1994, cuando Daryl Hall puso su voz al tema Gloryland, una mezcla de soul, góspel, rock y pop. De esta manera, trataba de unificar los gustos de la población estadounidense (aunque falta el típico country). Eso sí, es un himno de estadio incontestable y de eso se trata.

En 1998 la celebración del Mundial tuvo lugar en Francia y quien se encargó de poner el ritmo fue, nada más y nada menos que, Ricky Martin. Era el artista latino del momento y con la interpretación de La Copa de la vida su fama creció enormemente. Además, aparte de convertirse en la canción del Mundial de Francia, contó con su versión en castellano, en inglés, en spanglish y con decenas de remixes.

En 2006, fueron las increíbles voces del cuarteto Il Divo, acompañadas de la delicadeza de Toni Braxton, las encargadas de poner el ritmo al Mundial. El tema principal de esta Copa del Mundo, celebrada en Alemania, fue The time of our lives y es el resultado de la mayor pomposidad algo que, por otro lado, resulta idóneo para identificar a la competición en la que se enfrentan los mejores del mundo.

Esta la habéis bailado más de una y más de dos veces. Shakira nos trajo, para el Mundial de Sudáfrica, en 2010, una canción que sonó en todo el planeta. Hablamos del Waka Waka que, con sus ritmos afrolatinos y un estribillo pegadizo, consiguió colarse en todas las radios del mundo.

Y este año, a pesar de que no está sonando todo lo que debería, la canción oficial del Mundial de Rusia corre a cargo de Jason Derulo quien interpreta el tema Colors. Sin embargo, por ejemplo en España, está sonando más el tema de Sergio Ramos junto a Demarco –Otra estrella en tu corazón– y el de Antonio José junto a Juan Magán, titulado Se vive mejor.

