Reik estrena colaboración con Wisin y Yandel

After teaming with @SebastianYatra for the global hit “Un Año,” Mexicali trio @ReikMx collaborates with @WisinyYandel for the heartbroken ballad “Duele.” Spin the single here: https://t.co/6Kla65U5Gc pic.twitter.com/yTgVd0swVK

— Pandora (@pandoramusic) March 24, 2019