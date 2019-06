‘Reina’: el último videoclip de Miss Caffeina

La banda madrileña Miss Caffeine se encuentra en su mejor momento. Mucho ha llovido desde sus inicios, allá por 2006, y tras cuatro magníficos albúms, vuelven a la carga con un videoclip de un tema que promete ser icónico: Reina.

La canción pertenece a su último álbum ‘Oh Long Johnson’, y han decidido ilustrarla con un videoclip discreto y elegante, que muestra a la banda en su estado más sincero. Es coherente con la canción, de la que habla Alberto Jiménez, la voz del grupo: ««Reina nace de la necesidad de hacer las paces con un pasado que no siempre fue mejor. Cuando consigues hacer tu vida a tu manera tiendes a renegar de todo lo anterior, de todo lo que no te hacía bien, pero con el paso de los años aprendes a no vivir en el rencor y a reconciliarte con esa parte de tu historia que va a ir contigo quieras o no. A veces pensamos que podemos ser muchas personas diferentes, pero al final somos una consecuencia de todas las personas que hemos creído ser. Reina trata sobre todas las cosas que me ocurrieron en una ciudad a la que no siempre me ha sido fácil volver».



Para un tema tan personal hacía falta, por supuesto, un videoclip íntimo y cálido. ¿Que os parece? ¿Sois seguidores de la banda?

