Reivindicamos el “Black History Month” con estos 5 artistas

Celebramos la diversidad racial en la música en este mes de la historia de la comunidad negra.

No son pocas las personas pertenecientes a la comunidad negra que conforman la industria de la música y en este Black History Month por nuestra parte escribimos sobre estos 5 artistas:

Janelle Monáe

Esta actriz y cantante afroamericana ha protagonizado éxitos cinematográficos como Figuras Ocultas, que reivindican la figura de la mujer negra en la Historia del mundo contemporáneo. Con sus ya 4 trabajos discográficos tampoco se queda atrás y, con su último proyecto Dirty Computer, le canta a temas que (desgraciadamente) están a la orden del día, como la brecha de género o el racismo en los EEUU.

Su tema Screwed junto a Zoë Kravitz ya cuenta con casi 700.00 reproducciones en YouTube:

MNEK

El cantante británico abiertamente gay de 24 años nunca ha dudado en crear música para reflexionar sobre los temas que canta. Su salto a la fama fue gracias a su dueto con la sueca Zara Larsson en 2015 con la canción Never Forget You y con solo un EP y un álbum de estudio publicados hasta la fecha, MNEK ha conseguido revolucionar la música británica con duetos como Colour con Hailee Steinfield o su última colaboración con Years & Years, Valentino, con motivo del día de los enamorados.

Solange

La cantante Solange también es conocida por ser modelo, actriz y activista contra la segregación racial en los EEUU. Faceta que también encontramos en su música; su último trabajo de estudio A Seat at the Table tiene canciones sobre la policía, el pelo de las personas racializadas o las fronteras. Temas que se encuentran a la orden del día y que la cantante (hermana de Beyoncé, por cierto) no teme denunciar con su música y sus vídeos. Como este potente Don’t Touch My Hair:

Todrick Hall

El cantante de Texas Todrick Hall, también conocido por ser bailarín, actor y drag queen entre otras cosas, apareció por primera vez en el foco de los medios por llegar a las semifinales del concurso de canto American Idol. Con su álbum Straight Outta Oz no solo critica el racismo en los EEUU, sino también la homofobia con temas como Over the rainbow o Dumb. Su popularización también llegó con la colaboración en el talent show RuPaul’s Drag Race y el lanzamiento de su tema Low colabración con el propio RuPaul.

Aya Nakamura

La cantante Aya Nakamura nacida en Mali se ha convertido en toda una referencia africana en toda europa. Su éxito cantado en francés Djadja ya cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Youtube y su vídeo no duda en reivindicar la libertad sexual de las mujeres.

