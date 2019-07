RIHANNA: ¿APROPIACIÓN O RECHAZO CULTURAL?

Una sesión de fotos de Rihanna para Harper’s Bazaar China está generando toda clase de críticas sobre la llamada «apropiación cultural».

La estrella del pop de 31 años, que actualmente está dando los últimos toques a su nuevo álbum, ha posado en la portada del número de agosto de la revista con un atuendo que recuerda a la moda tradicional china. Del mismo modo, su peinado y sus joyas imitan similares patrones estéticos, pero Rihanna lleva pintados los labios de rojo. En su página oficial de Instagram, Harper’s Bazaar China ha descrito la apariencia de Rihanna como una fusión de cuando «el estilo occidental se encuentra con la estética oriental». La elección de Rihanna de aparecer en la edición de agosto de la revista vestida de esta manera ha molestado a mucha gente en internet.

Otros con más miras y mentalidad más abierta han defendido a la publicación y a la cantante, y un usuario en las redes sociales ha hablado de «apreciación cultural». “Si alguien tiene algún problema con la portada de la revista, que lo comente con el personal asiático de Harpers Bazaar China que colaboró ​​en el concepto y la diseñó. Este problema ni siquiera está disponible en la mayoría de los EE. UU. A menos que se encuentre en las ciudades metropolitanas más grandes como NYC «.

Un usuario comentó en Instagram: “Soy asiático y lo encuentro ofensivo. Sé que a Rihanna y a los creadores de esta foto no les importa una mierda mi opinión, lo que demuestra la falta de respeto que tienen para con nuestra cultura. Si querían crear un look asiático, ¿por qué no invitaron a artistas asiáticos?».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...