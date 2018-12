Rita Ora baila con un extraño en el video ‘Let You Love Me’

Rita Ora lamenta una relación autodestructiva en su nuevo sencillo “Let You Love Me”.

“Cada vez se vuelve demasiado real / Y cada vez que tengo ganas de sabotear / Comienzo a correr otra vez / Y cada vez que me alejo / Realmente quiero decir que lo siento”, canta sobre sintetizadores aireados y ruidosos tambores programados. En el estribillo, reflexiona: “¿Qué me pasa?”, Y admite: “Ojalá pudiera dejar que me amaras”. Es parte de las reflexiones que hace la artista en este nuevo tema.

Rita Ora promocionó la canción con un video elegante que encuentra al cantante con los ojos cerrados y bailando con un extraño en una fiesta. “Let You Let Me” es el primer sencillo del próximo segundo LP de Ora, Phoenix , que sigue a su debut en 2012, Ora. El disco de 12 pistas también incluirá varios singles previamente lanzados, entre ellos “Anywhere”, el de Ed Sheeran, coescrito por “Your Song” y “ All Girls”, protagonizado por Cardi B, Bebe Rexha y Charli XCX. Varias otras colaboraciones importantes en el álbum incluyen “For You”, de Liam Payne , “Summer Love” , equipo de Rudimental, y “Lonely Together”, dirigida por Avicii.

Me gusta: Me gusta Cargando...