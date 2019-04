RITA ORA Y KYGO ESTRENAN EL TEMA «CARRY ON» PARA LA PELÍCULA «POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU»

Los artistas ponen la voz a la banda sonora de la película.

Rita Ora le pone voz al nuevo tema de Kygo para la banda sonora de la película «Pokémon: Detective Pikachu». El artista ha compartido ya la canción junto con el videoclip oficial en su cuenta de Youtube. En el vídeo podemos ver a la cantante junto a imágenes de la película donde aparecen los personajes principales de la mítica serie.

Have you listened to #CarryOn yet today? 💛🙌🏼 https://t.co/4LIQnE8Dck pic.twitter.com/r6pVbJ0a5Y

— Rita Ora (@RitaOra) April 21, 2019