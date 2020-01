Robin Schulz ft. Alida estrenan el videoclip oficial de “In Your Eyes”

El dj y productor Robin Schulz está listo para iniciar su 2020 con música nueva para todos sus seguidores y esta vez no viene solo. Schulz se ha unido a Alida para su nuevo tema, la canción se llama “In Your Eyes” y fue escrita por ambos al lado de Stefan Dabruck, Kristoffer Tømmerbakke, Jürgen Dohr, Guido Kramer, Gaute Ormåsen, Erik Smaaland, Dennis Bierbrodt y Daniel Deiman.

El track llegó a plataformas digitales y servicios de streaming el 10 de enero del 2020 a cargo del sello discográfico Warner Music. Ese mismo día también se estrenó el video musical, dirigido por Robert Wunsch.

