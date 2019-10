ROLLING STONES : «BRIDGES TO BUENOS AIRES»

Los Rolling Stones han anunciado Bridges To Buenos Aires , una película de un concierto inédito de su gira Bridges to Babylon.

El nuevo film ha sido completamente restaurado, remezclado y remasterizado para su lanzamiento el próximo 8 de noviembre. Este último título de la serie de archivos Rolling Stones de Eagle Rock Entertainment estará disponible en DVD + 2-CD, Blu-ray + 2- CD, video digital, vinilo triple translúcido azul de edición limitada de 180 g y audio digital.

Bridges to Buenos Aires captura el espectáculo completo desde el 5 de abril de 1998, la última fecha de la residencia de cinco noches en el estadio River Plate en la capital de Argentina. Bob Dylan se une a la banda en el escenario para una presentación única de «Like A Rolling Stone». Durante más de dos horas, los Stones interpretaron clásicos como «Gimme Shelter», «Sympathy For the Devil», «Brown Sugar» y «Tumbling Dice», así como nuevas canciones de Bridges To Babylon.

