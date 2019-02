Romeo Santos: defensa a Ozuna y confesión

El artista fue fotografiado cuando estaba haciendo cosas íntimas en un espacio público

Es conocido el caso del vídeo con contenido sexual donde aparecía Ozuna. Este hecho fue aún más polémico cuando se supo la involucración por parte de Ozuna en la muerte del cantante Kevin Fret, el cual supuestamente lo extorsionó con la publicación de este vídeo.

No solo él ha sido protagonista de un vídeo de esas características. Romeo Santos también lo ha sido. El mismo defendió a Ozuna alegando lo siguiente en una entrevista: “Todos cometemos errores, es muy de hombre pedir perdón. Él nunca se negó, hay otras celebridades que han tenido el descaro de decir ese no soy yo. No es fácil subir a un escenario feliz cuando se pasa por una situación como esa”.

El cantante neoyorquino añadió que él mismo había salido en un vídeo así cuando formaba parte del grupo Aventura, hace ya más de 20 años. “Estaba con una chica y bajo el consumo de alcohol. Ella empieza a hacer algo que no quiero ser muy explícito, y yo estaba consciente que alguien vino y tomó una foto”, explicó el artista. Además, dijo que había hecho otras cosas subidas de tono, que el artista no entró a detallar para preservar su intimidad.

