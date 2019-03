ROSALIA ACTUARA EN EL FESTIVAL GLASTONBURY 2019

La artista actuara a la próxima edición del festival británico que se celebrará del 26 al 30 de junio.

The Cure, The Killers y Stormzy serán los cabezas de cartel del prestigioso festival Glastonbury 2019, que ha sido anunciado este viernes. Además, sabemos que la española Rosalía estará también presente. Del 26 al 30 de junio, el festival británico contará también con Kylie, Janet Jackson, George Ezra, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Tame Impala, The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Lauryn Hill, Sheryl Crow y Janelle Monae.

Rosalía, por su parte, parece que no se perderá ningún festival este año. La catalana se presentará en Lollapalooza (Buenos Aires y Santiago de Chile), Coachella (Indio), Primavera Sound (Barcelona), We Love Green (París) NOS Primavera Sound (Lisboa), O Son do Camiño (Santiago de Compostela), Noche Blanca (Córdoba) o el BBK (Bilabo) entre otros. Sin duda, Rosalia esta triunfando en todo el mundo con sus grandes temas como su famoso “Malamente”.

Me gusta: Me gusta Cargando...