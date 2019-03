Rosalía anuncia gira norteamericana

La cantante promocionará su segundo álbum, ‘El mal querer’ por América con tres conciertos en solitario en EEUU y uno en Canadá.

Ganadora de dos Grammy latinos por el éxito de “Malamente”, llegará a Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Toronto con su particular música esta fusión de flamenco, pop y género urbano.

I’m so happy to announce my first solo North American tour dates 🤪😍🥳 tickets on sale 3/22 i’m so excited !!!

————————

Estoy tan feliz de poder anunciar las fechas de mi primera gira x EEUU🤪😍🥳 los tickets estarán a la venta el 22/3 tengo tantas ganas !! pic.twitter.com/WJraPeQPKt

— R O S A L Í A (@rosaliavt) March 19, 2019