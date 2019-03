ROSALÍA ASISTIÓ AL CONCIERTO DE BILLIE EILISH EN BARCELONA

“No puedo esperar para terminar nuestra canción” decía Rosalía.

Billie Eilish ha actuado en directo en España con un concierto que ha hecho que todos sus fans españoles aplauden ese pop inquietante y oscuro. El público de Eilish es muy joven, como ella que aún no ha cumplido los 18. Y aun así, ya tiene un mundo interior de angustias y demonios que marcan una existencia gótica que las muestra en sus canciones. La artista volverá a España en septiembre con su tour para actuar en Madrid y Barcelona.

Actuó en Barcelona este fin de semana acompañada por su hermano mayor, colaborador de la composición y multi-instrumentista que no se separa de su lado sobre el escenario. Y perfectamente lo sabe Rosalía, que no quiso perderse el concierto. “No puedo esperar para terminar nuestra canción”, escribió la artista española en su cuenta de Instagram junto a una foto del momento que compartieron en el estudio hace unas semanas. “Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira sooo much, love you B.”, añadía.

La canción que van a lanzar juntas todavía no está terminada, pero la podremos encontrar muy pronto en el nuevo álbum que Eilish publicará el próximo 29 de marzo. “Faltan sólo 20 días”, decía durante su concierto en Barcelona. Y es que está deseando que su primer disco, “Where we fall asleep where do we go?”, esté disponible. Y no sólo ella, sobretodo sus fans están esperando ese trabajo que seguramente le hará multiplicar su éxito.

