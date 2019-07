Rosalía, eufórica y gran anfitriona en el arranque del Mad Cool Festival

Calor y mucha paciencia en la espera de la tarde del miércoles para llegar al Mad Cool por las diversas opciones de acceso al recinto. Pero sin mayores contratiempos para acceder a esta Welcome Party que ejerce como calentamiento previo del festival que oficialmente comienza este jueves. Los ritmos contagiosos de bandas como Metronomy o The Cat Empire fueron las encargadas de ir recibiendo a la concurrencia desde media tarde, aunque fue la catalana Rosalía la que ejerció como magnética anfitriona y plato estelar al congregar ante sí a la mayor cantidad de público (muy entregado) de la jornada.

Y es que mucho ha cambiado Rosalía Vila (San Esteban de Sasroviras, Barcelona, 1993) desde que el pasado octubre presentara su segundo álbum, ‘El mal querer’ (2018), ante 11.000 fans en un concierto gratuito en la Plaza de Colón de Madrid. Aquella fue algo así como la llamada al resto del mundo. Y el resto del mundo atendió.

Así regresaba este miércoles a Madrid, convertida en una realidad internacional a la que el New York Times acaba de ‘culpar’ del éxito global de la música en español. Y se basa para afirmar eso en el impacto de ‘Con altura’, su reguetón con J Balvin y El Guincho, que supera los 500 millones de visualizaciones en YouTube y 166 millones en Spotify.

Todos esos temas sonaron para el público del Mad Cool y todos ellos constatan el progresivo alejamiento de la influencia más reconociblemente flamenca de ‘El mal querer’ y también de su debut ‘Los Ángeles’ (2017). Tal es su vocación global que se despega de todas las etiquetas y se adentra con decisión en la música urbana mientras, al mismo tiempo, reivindica la rumba catalana y mantiene un pie bien anclado en la tradición.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...