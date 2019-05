Rosalía rompe en Nueva York

Rosalía ya ha debutado con su primero concierto en el Webster Hall de Nueva York, al que llega tras de participar en los premios Billboard Latinos de Las Vegas y actuar en Coachella.

La catalana ha roto New York con temas como «Malamente» o «Con Altura» abarrotaron la sala reabierta del East Village en Manhattan, con capacidad para 1.400 personas y totalmente lleno la artista levantaba al público con «Pienso en tu mirá». Con este tema abrió el concierto que tuvo duración de de una hora, el público no defraudó y contó todas y cada una de sus canciones, lo que no dejó de sorprender a la artista.

«Antes de morirme» la cantó a capela y a modo de espectáculo «Te estoy amando locamente», «Di mi nombre», «Brillo» o «Bagdad» entre tema y tema sonaba se escuchaban gritos de «olé», «guapa» o «te amo Rosalía».

