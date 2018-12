Rosalía se ahoga en sus propias lágrimas en el nuevo videoclip

Rosalía no para de cosechar éxito tras éxito y de conquistar los corazones de la gente por donde va con su original estilo propio de flamenco-trap. La catalana acaba de publicar el videoclip de su canción “Bagdad”, el capítulo 7: Liturgia de su álbum: El mal querer.

En “Bagdad”, la cantante de moda nos ha sorprendido con un nuevo look impactante. En el videoclip podemos verla con una peluca rubia platino, de flequillo y enfundada en un traje de látex rojo. Encarna el papel de una stripper que se ahoga entre sus propias lágrimas derramadas en el baño que simboliza su propia cárcel, una imagen de gran impacto que muestra el dolor y angustia que se sufre cuando te rompen el corazón.

La joven ha convertido su disco en un abanderado del feminismo que denuncia con cada canción, un caso o situación diferente a las que tiene que hacer frente una mujer víctima de los abusos de un hombre. Con la canción que la impulsó en su carrera, “Malamente” correspondiente al primer capítulo, en el que se narra como el amor puede tornarse oscuro. Otra de sus canciones más conocidas “pienso en tu mirá” expone los celos y Rosalía se viste de luto entre hombres que la apuntan con pistolas, narrando la intimidación y amenaza constante a la que se ve sometida la víctima.

Pa todos lxs q les rompieron el corazon y se ahogaron en su pena.https://t.co/dn63m2qBM7

For all those who were heartbroken and drowned in their sorrow.

