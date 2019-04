Rosalía se pronuncia sobre la polémica de apropiación cultural

Desconocida para muchos, Rosalía salió de la nada y conquistó rauda y veloz las radios de dentro y fuera de nuestras fronteras. Su ‘Malamente’ es ya prácticamente un himno, la moda se esfuerza por capturar su esencia y traducir sus estilismos, tan imitados por la juventud, y raro es quién no haga eco de su nuevísimo tema con J.Balvin, ‘Con Altura’, que ya bate records de visitas a solo una semana de su debut.

A santo precisamente de su gira mundial y su nuevo tema, la artista se ha pronunciado sobre una polémica que la persigue desde su éxito: la apropiación cultural, o, dicho de otro modo, que ella, una muchacha privilegiada y blanca, utilice ritmos, bailes y letras tradicionalmente gitanos, encontrando el éxito donde a artistas de raza gitana se les ha rechazado. “No es que se me esté atacando a mí en concreto, sino a la situación de que haya personas que, como yo, hayan tenido la suerte de poder estudiar música, la que han querido. Y de tener opciones que otras personas no tienen”, respondió en Ciudad de México. Ha afirmado que la polémica es positiva, pues visibiliza un problema de racismo en la industria del que muchos no eran conscientes. Sin embargo, insiste en que el flamenco siempre estará presente en su música en distinto grado.

‘Con altura’ en concreto bebe menos del flamenco y más de requetón clásico, género que le ha inspirado desde pequeña. Asegura que no tiene prejuicios, y que no cree que ningún género sea mejor que otro.

