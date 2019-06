Rosalía y Juan Luis Guerra confiesan su admiración mutua via twitter

Decir que Rosalía y Juan Luis Guerra son icónos de la música española es quedarse corto. Cada uno a marcado la concepción de la música nacional de una generación y, por lo tanto, han protagonizado numerosas entrevistas a lo largo de los años. Fue en una estas en las que Juan Luis Guerra hizo la siguiente declaración.

» Rosalía es una de las artistas a las que más admiro, tiene muchísimo talento. Me parece interesante su fusión de tradición con ritmos urbanos, ojalá algún día pueda colaborar con ella».

El usuario @CriadoEnterado compartió este fragmento por twitter y etiquetó a la cantante, que no tardó en contestar.

MAESTRO @JuanLuisGuerra yo sí que te admiro!!! Gracias por tus palabras, tus canciones me inspiran tanto!!❤️🙏🏼 Cuando tú digas hacemos música y ya Dios se me puede llevar hhajjaha😹💛 https://t.co/s81meecx3S

Las redes están ardiendo en comentarios: la mayoría, entusiasmados por la posibilidad y especulando que género se atreverán a tocar.

Los hay también que no están muy convencidos, o que temen que la artista proponga un tema que se acerque más a ‘Aute Couture’ que a ‘Pienso en tu mirá’.

No me considero un experto en música aunque escucho todo tipo de ella antes de opinar. Me gusta Juan Luis Guerra pero no me gusta Rosalía . Simplemente es una opinión no ver a los dos juntos.

— Señor Hostia Fina (@FinaOstia) 4 de junio de 2019