Rosalía y la explicación de su nuevo tatuaje

Con una simple fotografía en Instagram en la cual aparecía con su nuevo tatuaje, la catalana ha desatado la polémica

Mediante un post que contiene un selfie donde aparecía tirada en el suelo y al que añadía:»Me encanta bailar, lo hacía de pequeña y espero que la vida me permita seguir haciéndolo por muchos años. Siempre que aprendo un nuevo paso es frustrante porque no me sale bien pero yo sigo con la ilusión de perfeccionarlo hasta conseguirlo. Mucho amor para todos los que le ponéis corazón y ganas sea lo que sea que hagáis», todos sus fans se dieron cuenta de que en su muslo izquierdo tenía un tatuaje.

Se comenzó a especular acerca de lo que representaba este tatuaje muchos pensaron que era una zapatilla de bailarina pero realmente…este tatuaje representa un símbolo feminista que reivindica en contra de la cosificación de la mujer en el sistema patriarcal.

Es un homenaje a la artista austríaca Valie Export, la cual se tatuó justamente lo mismo que Rosalía.

La artista ha explicado mediante un hilo de twitter que el dibujo representa un broche de una liga:

Gracias a un tweet de @realtroyana al fin me he enterado de el significado de este tatuaje.

+ https://t.co/jDdT3HP3R7 — R O S A L Í A ' S D A I L Y (@RosaliaUpdate) May 6, 2019

Rosalía siempre ha defendido a la mujer y su libertad, este mismo tatuaje lo comparte con su hermana Daikyri.

Me gusta: Me gusta Cargando...