Rose Leslie y Kit Harington ya se han casado

Rose Leslie y Kit Harington se conocieron durante el rodaje de la aclamada serie de Juego de Tronos, ya tuvieron que interpretar 2 personajes que salían juntos, si a eso se le puede llamar salir, y esto no solo se limitó a la pequeña pantalla puesto que se terminó sabiendo que, en la vida real también estaban juntos.

Son muchos los que decían que la boda más esperada del año, en el reino de Inglaterra, era la del príncipe Harry con Megan, no obstante, para el resto del mundo, en su gran mayoría seriefilo, no era así y viendo el desarrollo de la serie, lo único que deseaban, era que no sucediese lo mismo que con la famosa “Boda roja”. Todo comenzó el año pasado cuando anunciaron su compromiso a través de un anuncio en el periódico, llegado el día ya sabíamos que la boda sería en Escocia, concretamente, en el castillo familiar de la novia. Así mismo ya dijeron que no harían alusiones a la serie gracias a la que se conocieron pero, sí que invitaron a todo el elenco.

