Ryan Adams acusado de abuso sexual

Según un reportaje de The New York Times, Ryan Adams ha sido acusado de abuso, así como de manipulación psicológica. Hasta siete mujeres cercanas a él han descrito su patrón de comportamiento manipulador y sus actitudes de acoso sexual.

Mandy Moore, exmujer de Ryan Adams, comenta como el artista obstaculizó su carrera profesional y se volvió extremadamente controlador. “Su comportamiento controlador bloqueó mi capacidad para hacer nuevas conexiones en la industria en un momento crucial y potencialmente lucrativo” explica para el The New York Times.

Megan Butterworth, por su parte, como exprometida del cantante, confirma el aislamiento tanto social como profesional al que se vio sometida. Describe al artista como una persona furiosa, y, a pesar de que afirma que nunca la golpeó, sí comenta que Adams rompía objetos y se volvía físicamente intimidante. Cuando Butterworth le dejó, recibió mensajes, llamadas y correos electrónicos con amenazas de suicidio y amenazas judiciales.

Phoebe Bridgers y Courtney Jaye, además de otras artistas anónimas, también han decidido compartir sus experiencias con respecto a Adams. En algunos casos, prometía apoyar sus carreras musicales, pero en el momento en el que ellas rompían o le rechazaban, intentaba ponerles trabas. Según Bridgers, Adams la había amenazado con detener el lanzamiento de su música tras su ruptura. Explica además, un incidente que surgió durante la gira que compartieron en el año 2017: “El primer día me pidió que le llevara algo a su habitación de hotel. Subí y él estaba completamente desnudo”.

Además, una fan, llamada Ava, declaró mediante 3.217 mensajes recuperados, cómo mantuvo conversaciones y videollamadas con el artista de carácter sexual, cuando esta tenía tan solo 14 años.

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period.

El abogado del artista, Andrew B. Brettler, ha comentado que Ryan Adams desmiente esas “extremadamente serias y extravagantes acusaciones” y afirma que son “quejas de personas descontentas”. Además, el propio Ryan Adams se ha defendido en Twitter.

As someone who has always tried to spread joy through my music and my life, hearing that some people believe I caused them pain saddens me greatly. I am resolved to work to be the best man I can be. And I wish everyone compassion, understanding and healing.

— Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019