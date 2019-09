Sale de gira el holograma de Whitney Houston

Ocho años después de su muerte en 2012, Whitney Houston volverá a salir de gira, aunque en forma de holograma. En este tiempo, la familia amagó con hacerlo antes, pero finalmente fue la pasada primavera cuando se anunció forlamente esta ‘resurrección’ que incluirá también un musical en Broadway y un nuevo álbum con material inédito. Pues bien, este martes los herederos de la diva anuncian ‘An evening with Whitney’, una gira protagonizada por el holograma y que comenzará en enero de 2020 en México, para luego visitar un buen número de ciudades europeas. Estados Unidos tendrá que esperar hasta el otoño del próximo año.

En este nuevo espectáculo sonarán clásicos como ‘I Will Always Love You’, ‘The Greatest Love of All’ o ‘Higher Love’, interpretados por una banda en vivo y un cuerpo de bailarinas que ejecutarán coreografías de Fatima Robinson (Dreamgirls).

FECHAS DE LA GIRA

02/23 – 3/09 – @ Mexico (TBA)

02/27 – Liverpool, UK @ M&S Bank Arena 2 Arena

02/28 – Manchester, UK @ Apollo

02/29 – Leeds, UK @ First Direct Arena

03/01 – Glasgow, UK @ SEC Armadillo

03/02 – Aberdeen, UK @ P&J Arena

03/03 – Dublin, IE @ Bord Gais Theatre

03/04 – Birmingham, UK @ Arena

03/05 – Bournemouth, UK @ Bournemouth International Centre

03/06 – Cardiff, UK @ Motorpoint Arena

03/07 – Brighton, UK @ Centre

03/09 – Nottingham, UK @ Royal Concert Hall

03/10 – London, UK @ Hammersmith Apollo

03/12 – Brussels, BE @ Bozar

03/13 – Amsterdam, NL @ AFAS Live

03/14 – Ghent, BE @ Capitole

03/19 – Zurich, CH @ Samsung Hall

03/20 – Berlin, DE @ Admirals Palast

03/22 – Vienna, AT @ Stadhalle F

03/23 – Bratislava, SL @ Inchebo Expo Arena

03/25 – Copenhagen, DK @ Forum Black Box

03/26 – Olso, NO @ Folketeatret

03/28 – Stockholm, SE @ Cirkus

03/30 – St. Petersburg, RU @ BKZ Oktyabrisky

03/31 – Moscow, RU @ Kremlin Concert Hall

04/02 – Kiev, UA @ Palace Ukraine

04/03 – Minsk, BY @ Palace of the Republic

