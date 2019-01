Salón de la Fama del Rock & Roll 2019

Se ha hecho público por fin el listado de artistas que entrarán en el Salón de la Fama del Rock & Roll en este 2019. Las votaciones siguieron las predicciones y Def Leppard, con más de 500.000 votos, se proclamaron como uno de los ganadores.

Otros artistas como Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombies o Stevie Nicks, también estarán presentes en la ceremonia, que se celebrará el 29 de marzo en Brooklyn. El resto de los quince artistas comprendidos en la votación, tendrán que probar suerte el próximo año.

Algunos artistas repiten nominación, como Rage Against the Machine, Janet Jackson o Jeff Buckley entre otros. Los finalistas se unen a una lista en la que entraron el año pasado Dire Straits, The Cars, The Moody Blues y Nina Simone.

Me gusta: Me gusta Cargando...