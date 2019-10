Sam Smith en la banda sonora de «Judy» que Interpreta ‘Get happy’ junto a la actriz protagonista Renée Zellweger.

¡Qué gran debut fue el In the lonely hour de Sam Smith!. Se publicó en 2014 y fue el aval para que le encargaran el tema principal de la película Spectre (2015), de la franquicia 007. El resultado fue Writing’s on the wall. Ahora ha vuelto a trabajar para el séptimo arte en una versión de Get happy para Judy, en la que Renée Zellweger interpreta a Judy Garland. El estreno en salas de cine comerciales está programado para el 5 de diciembre en España. La actriz además hace un dueto en el tema en cuestión, un clásico de Harold Arlen y Ted Koehler, popularizado (entre otr@s) por la artista a la que se rinde tributo en el filme. Por otro lado seguimos esperando el lanzamiento de un tercer álbum de Smith, tras el estreno de varios singles durante el último año: Promises (con Calvin Harris), Fire on fire, Dancing with a stranger (con Normani), y How do you sleep?.

