Sam Smith lanza y estrena video de “To Die For”

“To Die For” es el nombre del tercer álbum de estudio del cantante británico Sam Smith y su estreno está programado para el 1 de mayo del 2020 bajo licencia del sello discográfico Universal Music.

El primer sencillo oficial del álbum es la canción “Fire On Fire“, que se estrenó el 21 de diciembre del 2018.

El segundo sencillo es su colaboración al lado de la ex integrante de Fifth Harmony, Normani, “Dancing With A Stranger“, que llegó el 11 de enero del 2019.

Más tarde, el 19 de julio del 2020 se estrenó el tercer sencillo oficial llamado “How Do You Sleep?“.

Mientras que el cuarto sencillo oficial, “I Feel Love“, su versión del tema de Donna Summer.

Para celebrar que el álbum podía ser pre-ordenado, el 14 de febrero del 2020, Sam Smith compartió el quinto sencillo oficial llamado también “To Die For” y llegó con todo y video.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...