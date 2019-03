¿Se acerca nuevo trabajo de Dani Martín?

Actualmente, se encuentra completamente centrado en la preparación del que será su cuarto disco de estudio en solitario; nada más volver de unas vacaciones en Roma decidió acudir al estudio de grabación como podemos comprobar en su Instagram.

Para este nuevo disco hay una frase que no para de reafirmar continuamente: “Lo que me de la gana” . Ya sea en Twitter o Instagram no duda en compartir con sus seguidores como lleva el nuevo proceso de composición y si algo tiene claro es que no para de experimentar y salir de su zona de confort (ha viajado a Estados Unidos para trabajar en el disco).