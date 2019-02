Se acercan los Premios Billboard a la Música Latina y estos son los principales nominados

La ceremonia de premios que se celebrará en abril ya tiene lista completa de nominados.

El 25 de abril de este 2019 se celebrarán en Las Vegas los Premios Billboard a la Música Latina, transmitidos en el canal de televisión latinoamericano Telemundo y el cantante Ozuna se lleva el récord de nominaciones en la historia de los premios con un total de 23 nominaciones en 15 categorías diferentes.

Entre todas estas nominaciones, se encuentra con la curiosa situación de competir en algunas de ellas consigo mismo, como en la categoría Hot Latin Song que opta a llevarse el premio con Taki Taki, pero también con su colaboración en la canción Te Boté. Lo mismo ocurre en Top Latin Album que compiten entre sí sus dos discos Odisea (2017) y Aura (2018).

Aunque él es el que más nominaciones acumula, otros artistas latinos le siguen y muy de cerca, como J Balvin y Nicky Jam, ambos con 13 nominaciones o Bad Bunny con 12. Algo más lejos se encuentra Daddy Yankee, que acumula “tan solo” ocho nominaciones.

Las mujeres latinas también se han hecho un hueco entre tantos artistas masculinos en las nominaciones, entre las que encontramos a la veterana Shakira y la emergente Cardi B con 4 nominaciones cada una. Además la rapera de El Bronx compite con otros estadounidenses en la categoría de Mejor Colaboración con un Artista Latino entre los que están Demi Lovato (Échame la culpa junto a Luis Fonsi) o Drake (MIA junto a Bad Bunny).

Si seguimos con las artistas femeninas, también encontramos nombres que hemos escuchado más de una vez este pasado 2018 como Karol G, Natti Natasha, Jennifer Lopez o Becky G.

Además, las redes sociales tienen la oportunidad de decidir uno de los ganadores de la ceremonia: el premio a Social Artist of the Year, categoría a la que están nominados Anitta, Anuel Aa, Bad Bunny y Lali. Votaciones que seguro se encuentran muy reñidas, así que no dudes en entrar a votar en la página oficial de los Billboard. ¡Tus plegarias serán escuchadas!

