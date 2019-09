Se anuncia el decimotercer álbum de Green Day

Green Day, Weezer y Fall Out Boy anuncian el Hella Mega Tour, una gira conjunta para el próximo año. Y lo hacen estrenando singles presentación de sus respectivos próximos lanzamientos. Father of all… es el nuevo disco de Green Day, programado para el 7 de febrero de 2020. La pista titular se ha estrenado como primer single.

Weezer planifica Van Weezer para el 15 de mayo de 2020, y estrena audiovisual del primer adelanto, The end of the game.

Y por último Greatest hits: Believers never die – Volume 2 de Fall Out Boy, un disco recopilatorio con fecha de lanzamiento prevista para el 15 de noviembre de 2019, que tiene como avance Dear future self (Hands up) con Wyclef Jean.

Entradas de la gira en preventa a partir del 16 de septiembre. Venta oficial a partir del 20 de septiembre.

