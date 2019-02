Se cierra el cartel del Cooltural Fest

Entre los días 15 y 18 del mes de agosto, la música tomará Almería en lo que será la segunda edición del Cooltural Fest. La última tanda de confirmaciones incluye artistas como Dorian, Delaporte, Valira, Gimnástica, Vuelo Fidji, Ángel Stanich, Alice Wonder y a Los Vinagres.

Los artistas mencionados, se unen a los previamente confirmados Vetusta Morla, Miss Caffeina, El Columpio Asesino, Viva Suecia, Second, Zahara, Depedro, Full, Siloé, Kuve, Carolina Durante, Arnau Griso, Nunatak, Kitai, Eladio y Los Seres Queridos, Embusteros, The Crab Apples, Los Invaders, Bitches Djs, Brasi, Mr. Perfumme, Perro, Jenny & The Mexicats, Tu Otra Bonita, Club del Río, Yo Diablo, Arizona Baby, Lichis, Tulsa y Joana Serrat. Además, habrá que añadir la fiesta de bienvenida gratuita, protagonizada por Elefantes, Nixon, Mucho, Wi Bouz y Twise.

Así será la distribución del recinto.

